軽ベースなのになぜ「小型車」なの？ホンダが2026年4月16日（木）、新型の小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」の先行予約受付を開始します。これに先立ち、4月10日から12日にかけて千葉県の幕張メッセで開催された「オートモビルカウンシル2026」には、2台のスーパーワンが展示されました。【画像41枚】これが令和のホンダ「ブルドッグ」です（写真で見る）スーパーワンは、軽規格のBEV（バッテリー式電気自動車）である「N-O