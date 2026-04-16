インファンティーノ会長をはじめ、多くの役員が、大会前から様々なロビー活動を行ってきたFIFA。しかし、手法に批判が飛んでいる(C)Getty Images来る6月11日にいよいよ開幕を迎えるワールドカップ（W杯）。アメリカ、メキシコ、カナダの3か国で共催される史上初の大会は、これまで史上最多となる48か国が参加。莫大な費用を用いた、かつてない規模のビッグトーナメントとなるのは必至の様相となっている。【動画】え？なんでいる