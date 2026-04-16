思春期になると、体の変化や生理、下着のことなど、親としてどう話せばいいのか悩む場面が増えてきます。いつから話せばいいのか、どこまで関わればいいのか、最近では子どもがAIに相談するケースも増えていると言われています。ユニクロでは、ファーストブラが4年ぶりにリニューアルしたことを記念して、産婦人科医・高尾美穂先生を迎えたトークセッションを実施しました。そこで今回は、高尾美穂先生に思春期の体の変化、親子の