韓国で酒に酔った状態で路上に座り込んでいた女性を介抱し、「犯罪被害に遭わないか心配」という理由で自身の事務所に連れて行った30代の男性が警察に逮捕された。【写真】男子高生44人が女子中学生1人を1年間襲い続けた韓国の事件4月15日、警察によると、仁川三山（インチョン・サムサン）警察署は監禁などの疑いで30代の男性を緊急逮捕し、捜査を進めている。男性は前日14日の午後8時30分ごろ、仁川市富平区（プピョング）の繁華