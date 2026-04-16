「20代からプロポーションが変わらない私を、周りの人たちは“おばけ”と呼ぶんですが（笑）、80歳になってもドレスを美しく着こなせることを目標に、これからもストレッチを続けていきます」そう語るのは、歌手の小柳ルミ子さん（73）。昨年、芸能生活55周年を迎えた彼女が見事なY字バランスを表紙で披露した初のストレッチ本『毎日少しずつ、柔らかい体になる！』（大和出版）が話題を呼んでいる。驚異的な柔軟性をキープする“