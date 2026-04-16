視覚障がいのある選手によるサッカー、「ブラインドサッカー」のアジア選手権が、15日から大阪駅前で始まった。大阪市北区のグランフロント大阪うめきた広場で開催されているのは、「IBSAブラインドサッカーアジア選手権2026」。大会は25日まで行われ、3か国で争う女子（15日〜18日）、8か国が参加する男子（19日〜25日）の順で開催される。グランフロント大阪うめきた広場で開催されている「IBSAブラインドサッカーアジア選手