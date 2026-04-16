猫が落ち着いて過ごせない『生活環境』の特徴とは？ 1.騒音や刺激が多すぎる空間 猫はとても静かな環境を好むため、大きな音や頻繁な物音が続くと、常に警戒モードになってしまいます。 テレビの音量が大きい、来客が多い、生活音が激しいといった状況では、安心して休める時間が減っていきます。 たとえば、普段使っている掃除機やドアの開閉音に毎回びくりとする様子が見られるなら、すでにストレス