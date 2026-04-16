布団をめくると、曲げていた前足を極限までストレッチし、二度寝し始めたコーギーが、SNSで話題となっている。【映像】布団をめくった様子（実際の映像）まるで人間のように仰向けで寝ているこまちちゃん（6歳）。これだけでもかわいいが、布団をめくってみると、曲げていた前足を極限までストレッチ！その後、そのまま二度寝…。 これには飼い主（@komachiaya_）も「コーギーの寝起きがとにかく可愛い」とメロメロだ。普