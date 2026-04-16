お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。日大芸術学部美術学科の編入試験に合格したナイツ土屋伸之（47）について言及した。土屋は10日、自身のインスタグラムで、美大合格を報告。13日にはニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」で日大芸術学部美術学科に合格したことを初公表していた。太田と田中はともに日