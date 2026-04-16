ソウル明洞（ミョンドン）で50代のタクシー運転手が日本人の乗客から殴られる事件が発生した。16日のJTBC番組『事件班長』によると、タクシーの運転手Aさんは5日夜、松坡区（ソンパグ）の石村（ソクチョン）湖で日本人の男女を乗せた。Uberでタクシーを呼んだ乗客は明洞駅3番出口を到着地に設定したが、明洞駅に到着すると「ここは目的地ではない」と抗議した。そしてタクシー料金1万9100ウォン（約2000円）を支払わずに車から降り