メキシコとアメリカの国境付近には、麻薬カルテルが秘密裏に麻薬を輸送するために作った「麻薬トンネル」があることをご存じだろうか。TBS系「クレイジージャーニー」の常連ゲストであるジャーナリスト・丸山ゴンザレスはメキシコ当局の協力を得て、トンネルの取材に成功。そこで見たものとは。※本稿は、ジャーナリストの丸山ゴンザレス『ナルコトラフィコ』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。摘発されたばかりの「麻薬