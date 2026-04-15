新日本海フェリーは、新造船「はまなす」を6月29日に就航する。舞鶴〜小樽航路に就く旅客船で、北海道や自然をコンセプトにした船内デザインとし、四季のフェアメニューをそろえたレストラン「群来―KUKI―」や2層吹き抜けのフォワードサロン「雪花」など、北海道や小樽に由来する名称や意匠を随所に取り入れる。グリルレストラン「雪あかり」ではオーセントホテル小樽の総料理長が監修するコース料理を提供し、北前船の帆船を描い