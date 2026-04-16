現地時間4月15日、仲介側が米国とイランの一時停戦延長と外交交渉の再開に向けた調整を進めており、双方が停戦協定の延長に原則的に同意したとの情報が流れました。しかしその後、イラン側と米国側はいずれもこの情報を否定し、停戦延長について現時点で合意には至っていないことを明らかにしました。なお、この暫定停戦協定は4月22日に期限を迎えます。（提供/CGTN Japanese）