トランプ米大統領にとってのイラン戦争の意味とは？ 吉田：イラン戦争は終結できるのでしょうか？ 吉崎氏：イランの歴史などを考えると、早期の終結は難しいでしょう。ただマーケットの受け止めはどうかというと、とりあえず株価はほぼ元に戻りました。これはやはり「TACO神話」が生きているということでしょう。 トランプ氏は全くガバナンスの効かない人です。でもマーケットのことは気にしているので、いよ