Mac版Geminiアプリを使って現在閲覧中のWebページを要約させているところ Photo: かみやまたくみ 2026年4月16日、Googleが「Mac向けのGeminiアプリ」をリリースしました。こちらからダウンロード＆インストールして利用できます。ログインは必要ですが、無課金アカウントでも利用可能です。ChatGPTやClaudeにはMac版アプリがあったのに対し、チャットボット版のGeminiはブラウザからしか使う