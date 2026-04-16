ある深夜、突如開催された猫たちの大運動会。躍動感あふれる楽しそうな姿と終わった後の可愛すぎる様子が、Instagramで32万回以上再生されるほど反響が寄せられました！コメント欄には「イキイキしてますね～！」「素晴らしい躍動的な瞬間が見れて嬉しいですw」「運動会もその後の落ち具合も最高♡」などの声が寄せられています。 【動画：深夜に突如開催される『猫の大運動会』→終わった後の様子を見ると…かわい