車両は衝突後「大回転」NEXCO中日本 東京支社の公式SNSアカウントが2026年4月12日、「STOP！居眠り運転」のコメントとともに、高速道路で発生したと見られるショッキングな事故の映像を公開しています。【動画】えっ…これが高速道路で発生の「衝撃映像」実際の様子です同アカウントが投稿したのは、乗用車が減速することないまま中央分離帯へと突っ込む様子。衝突時には大きな水しぶきがあがり、衝突後の車体は、衝撃で大きく