2026年4月13日、中国メディアの羊城晩報は、南京市栖霞区が同市で開催されたハーフマラソンの完走者を対象に、最大10万元（約230万円）の住宅購入補助金を支給する施策を打ち出したと報じた。記事は、同区が2026年南京仙林ハーフマラソンの参加者に対し、区内の住宅を購入すれば補助金を支給するキャンペーンを実施していると紹介。ランナーに街を走りながら、栖霞区での暮らしの魅力をダイレクトに感じてもらう狙いがあると伝えた