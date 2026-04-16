16日(木)午前6時現在、台風4号は大型で非常に強い勢力で、マリアナ諸島をゆっくりと北北西へ進んでいます。台風4号は17日(金)から18日(土)にかけて強い勢力を維持して、小笠原近海を北北東へ進むでしょう。小笠原諸島ではうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意が必要です。東日本から西日本の太平洋側や南西諸島にもうねりが届き、しける所があるでしょう。台風4号はまだ大型で非常に強い勢力台風4号は一時「猛烈な」勢力となり