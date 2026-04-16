定年退職を機に、退職金を使って地方の築40年木造アパートを購入したシゲルさん（60歳・男性）。「これからは不労所得で最高の老後だ」と豪語し、妻の反対を押し切ってまで大家業をスタートさせます。最初の数ヵ月こそ満室で順調だったものの、翌年の春、思いもよらない「ある発表」を機に状況は一変。業者の甘い言葉を鵜呑みにした結果、休む間もなく働き続ける羽目になったシニア夫婦の過酷な現実と後悔を紹介します。「最高の老