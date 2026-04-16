ヘグセス米国防長官【ワシントン共同】米民主党のアンサリ下院議員は15日、対イラン軍事作戦で小学校への空爆など国際法に違反する攻撃を実行したとして、ヘグセス国防長官を弾劾訴追する決議案を提出した。下院は共和党が多数派で、可決の見込みは低い。決議案はヘグセス氏が議会の承認を得ずに対イラン作戦を推進したと指摘。米軍の人事に政治的目的を持って介入し、権力を乱用したなどと批判した。12人の民主党下院議員が共