レノボ・ジャパンは4月17日、デジタルネイティブ世代をターゲットとした「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」とゲーミング用途に特化した「Lenovo Legion Tab（8.8", 5）」のタブレット2モデルを発売する。●タッチペンがついてくる AIで学習を効率化できるプレミアムタブレット「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」は、スマートに学習し、生産性を高めるための13インチプレミアムタブレット。カラーはルナグレー。GoogleのAIアシスタン