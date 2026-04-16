◆ 5個の三球三振を記録15日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、7回途中2失点で勝利投手となった広島・栗林良吏に焦点が当てられ、館山昌平氏が投球内容を解説した。まず館山氏は「先発転向してから多彩な球種を操る中で、今日はどの球種を軸にするのか注目していた」と切り出し、「序盤はやや球が浮き気味だったが、フォークとスライダーをしっかり投げ切れていた」と振り返った。さらに「3球勝負がかなり多か