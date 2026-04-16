山本の圧巻ピッチングにロバーツ監督も最大級の賛辞を送った(C)Getty Images見ている誰もが「その時」が近い将来に起きることを、予感せずにはいられない快投だった。ドジャース・山本由伸が現地時間4月14日のメッツ戦で圧巻の投球を見せた。初回先頭のフランシスコ・リンドアに先頭打者本塁打を許したものの、そこから7回2死まで打者20人を連続凡退に仕留めた。【写真＆動画】山本由伸が見せた「ニンジャのような一面」華麗