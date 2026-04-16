◆ 館山氏「負けをも背負っていかなければいけない選手だが、にしても…」西武・郄橋光成が15日、オリックス戦に先発登板。7回110球・8安打5奪三振3失点で、オリックス戦での自身9連敗を喫した。失点は全て守備のミスが絡んだものだったため、15日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「相性も確かにあるかも分からないが、全員で足引っ張っていたらいかんわ。この3点ってないよね」と声を荒げ