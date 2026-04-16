「アイアンはダウンブローに打つ」のが定説だが、近ごろは「プロでもレベルブローになってきた」という説も。しかし、「そのどちらでもなく、トッププロのダウンスイングは“シャロースティープ”なんです」と市原建彦プロ。シャロースティープとは何か？どうやればできるのか？詳しくレッスンする。 Shallow Steep「シャロ―スティープ」とは ダウンスイングでのクラ