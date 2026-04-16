J・G1「第28回中山グランドジャンプ」（18日、中山）の追い切りが15日、東西トレセンで行われた。J・G1・3連勝が懸かるエコロデュエル（牡7＝岩戸）は、6馬身先行したクリノゴッホ（6歳1勝クラス）と馬なりのまま併入した。岩戸師は「いい意味で変わらない。これまでのG1前と一緒。中山も合うし、ジョッキーも自信を持っていた」と語る。手綱を取った草野は「ここに来て精神面が完成してきた。（7歳は）障害馬としてまだ衰え