京都・南丹市の安達結希さん死体遺棄事件について、父親が関与を認める供述をしていたことがわかりました。警察は父親に対して逮捕状を請求したということです。父親から任意で事情を聴いているとみられる、京都府警・亀岡署前から中継で最新情報をお伝えします。京都府南丹市で行方不明となっていた11歳の安達結希さんが13日に遺体で見つかった事件です。警察は安達さんの父親について逮捕状を請求する方針を固めました。15日午前