【Amazon：ロボット掃除機 セール】 開催期間：4月16日0時～4月29日23時59分 dreame (ドリーミー)L40s Pro Ultra Amazonにて、ロボット掃除機がセール価格で販売されている。期間は4月29日23時59分まで。 期間中、dreame (ドリーミー)の「L40s Pro Ultra」や「X30 Ultra」、Lefantの「M310」などがお買い得になっている。また、dreame (ドリ