dreame (ドリーミー)L40s Pro Ultra

Amazonにて、ロボット掃除機がセール価格で販売されている。期間は4月29日23時59分まで。

期間中、dreame (ドリーミー)の「L40s Pro Ultra」や「X30 Ultra」、Lefantの「M310」などがお買い得になっている。また、dreame (ドリーミー) 水拭き掃除機「H12 Pro FlexReach」、「H12 Dual」もセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

dreame (ドリーミー)L40s Pro Ultra

第6世代 TurboForce モーターを搭載したロボット掃除機。最大19,000Paの強力吸引で、紙くず・髪の毛・ペットの毛・猫砂までしっかり吸引する。さらに、最大40mmの段差乗り越えに対応。ドアレール、カーペット、キッチンの床など様々な環境でもスムーズに移動できる。

また、最大75度の温水を使った自動モップ洗浄システムを搭載。頑固な汚れを除去し、ニオイの発生を防止する。

Lefant M310 ロボット掃除機

ブラシレス真空吸込み口技術を搭載し、細かいホコリやペットの毛、目に見えないチリまで一挙に吸い込む。スマートな吸引力制御を搭載し、静音／標準／強力の3モードを自由に切り替えられるだけでなく、カーペットを検知すると自動的に強力モードに切り替わる機能も搭載されている。

また、付属のモップスタンドを装着するだけで水拭き掃除ができる。最大約180分間の連続使用が可能。

dreame (ドリーミー) H12 Pro FlexReach

18,000Paの強力な吸引力を備え、吸引と水拭きを同時に行なえるため、湿った汚れも乾いた汚れも手早く取り除ける。回転ブラシは、耐久性あるTangleCut弾性スクレーパーを搭載。モップがけ中の髪の毛を自動的にカットし、細かくした毛を汚水タンクへスムーズに吸引することで、絡まりや詰まりを防ぐ。

180度までフラットに倒せるデザインを採用。また、清掃後に充電ベースへ戻し、セルフクリーンボタンを押すだけで、ブラシと内部パイプを浄水で自動洗浄する。