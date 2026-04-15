京都の南丹市で行方不明となっていた安達結希くんが遺体で見つかり、警察が死体遺棄の疑いで捜査を続けていたなか、15日夜、任意で事情を聞いていた父親が死体遺棄の関与を認める供述をしていることが分かりました。京都府警亀岡警察署から捜査の最新情報を伝えます。父親は15日朝、自宅から任意同行され、亀岡警察署で現在も話を聞かれているとみられます。先月23日から行方が分からなくなっていた当時小学5年生の安達結希くんは