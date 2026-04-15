フィギュアスケート選手の吉田唄菜（22）が4月11日、TikTokを更新。3日、4日に大阪府で開催されたアイスショー「スターズ・オン・アイス（SOI）」のVlogを更新した。 【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」 SOIはミラノ・コルティナ五輪メダリストや世界選手権王者らが出演する大規模なアイスショー。投稿された