新造艦を作った方が安上がりという結論に？アメリカ海軍は2026年4月10日、ロサンゼルス級原子力攻撃型潜水艦「ボイシ」のオーバーホールを実施せず、退役させると発表しました。【画像】実は…ミサイル撃てます！ これがロサンゼルス級に設置された発射装置です同艦は本来、2017年に潜航認証を失うため、2016年にオーバーホールを実施し復帰する予定でした。しかし、その後長期間にわたり、ヴァージニア州ニューポートニューズ