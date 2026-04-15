2026年年央に日本導入の新型車をみてきた！トヨタは2025年11月10日、タイ・バンコクで開催された新車発表イベントにおいて、「トラボ（TRAVO）」というサブネームが与えられた新型ピックアップトラック「ハイラックス」を世界初披露しました。およそ10年ぶりの全面刷新となります。最大の特徴は、内燃機関モデルを含めた複数のパワートレイン展開が予定されている点にあります。【画像】超カッコいい！ これが「10年ぶり全面刷