◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１５日、栗東トレセン才能が完全開花する予感だ。バステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は団野大成騎手（レースは川田将雅騎手）を背に、栗東・ＣＷコースを単走。自らハミを取って進んでいき、促されるとグッと重心を下げて加速した。余力たっぷりに６ハロン８４秒１―１１秒８を計時。斉藤崇調教師は「道中リズム