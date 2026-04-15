「僕の役はただの大金持ち」。田村健太郎が、『地獄に堕ちるわよ』で自身が演じる役について語った。裏表のある人物が多い中で「数少ない裏がない役」とし、物語の中でも穏やかな時間を担う存在だと明かした。田村健太郎○「僕の役はただの大金持ち」「数少ない裏がない役」Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈