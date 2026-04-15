「雷に打たれた感じ」「その愛に溺れていくさま」――。細木数子さんが生涯愛した男性役を演じる上で意識したことを、生田斗真が語った。生田斗真○堀田雅也役を演じる生田斗真が意識したことNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役を演じる戸