JR四国は、古民家などを活用した宿泊施設の整備に取り組んでいます。この度、香川県さぬき市にある築113年の空き店舗が新しい簡易宿所に生まれ変わりました。 【建物の室内をみる】簡易宿所に再生された古民家 さぬき市の「ウラツダ」と呼ばれる津田の松原北西の住宅街に整備された「波音 by 4S STAY」です。宿泊需要の高まりを背景にJR四国が2018年から取り組む簡易宿所事業で、今回が8か所目になります。 大正時代の元「角打