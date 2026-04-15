熊本地震では、熊本市民病院も被災し、入院患者全員が転院や退院を余儀なくされました。 【写真を見る】「なぜ娘を救えなかったのか」災害関連死に向き合う母親たち熊本地震10年【熊本市民病院・前編】 国の耐震基準を満たしていなかった病院で、いったい何が起きていたのか。遺族と関係者を取材しました。 熊本市中心部から車で30分の国道沿いのこの場所に、かつて熊本市民病院がありました。 宮粼さくらさん「ここに