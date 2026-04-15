セブン-イレブンは、店内で揚げて提供するこだわりの「揚げたこ焼き」を4月21日より全国で順次発売します。3枚の商品写真を公開したところ、ネット上では商品以上にその写真が注目を集めているようです。お店で揚げるから「外はカリッ、中はとろーり」セブン-イレブンのホットスナックに、待望の「たこ焼き」が仲間入り。単なる温め直しではなく、店内で最終調理を行うことで、できたての品質を実現。カツオベースの風味豊かな出汁