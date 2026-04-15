自民党の石井準一参院幹事長らは１５日、国会内で記者会見を開き、参院の党内グループ「自民党参院クラブ」を設立したと明らかにした。入会したのは４０人超で、少数与党にある参院での結束を固め、安定した党運営につなげる考えを示した。人事や党総裁選には関与せず、旧来の派閥とは一線を画す方針だ。記者会見には西田昌司、渡辺猛之、上月良祐の各参院議員が同席した。石井氏は、存続する派閥が麻生派だけになった現状を踏