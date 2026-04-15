◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）追い切り＝４月１５日、美浦トレセン重賞初挑戦のジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）が、Ｗコースで抜群の動きを見せた。助手が騎乗して３頭併せの最後方を進んだにもかかわらず、丸田恭介騎手のイリュストル（４歳１勝クラス）に１馬身半、草野太郎騎手のララバニュルス