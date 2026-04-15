サッカーJ3カマタマーレ讃岐は、今月（4月）29日に、香川県高松市の屋島レクザムフィールドで戦います。ホーム戦をいい流れで迎えようと、その前に控えるアウェー2連戦に向けての練習に打ち込んでいます。 【写真を見る】サッカーJ3カマタマーレ讃岐雨の中での練習公開直近の2試合で連敗【香川】 J2・J3百年構想リーグWEST－Aグループで、現在7位と奮闘して