難病を患い、歩けなくなってしまったお母さん。そこにずっと飼いたがっていた子犬がやってきて……。亡くなる直前までのかけがえのない記録がInstagramに公開されると、多くの人から「沢山笑顔にしてくれたんでしょうね」「悲しい話だけど心が温まりました」「ご冥福をお祈りします」といった声が寄せられ、12万7000回以上再生されています。 【動画：『犬が大好きだった母』難病を患って、この世を去ってしまい…亡くなる直前