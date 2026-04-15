2026年8月7日に公開予定の実写映画『ブルーロック』の公式Xが、4月14日に新たな投稿をして“悲鳴”が上がっている。【写真】「間違いようがない」目元だけで特定された人気アイドルメンバー『ブルーロック』新キャストに悲鳴《エゴが、はじまる。》の一行コピーと、プラチナブロンドの髪からのぞく左眼から緑色の光が輝く顔面アップの画像――。それは誰なのか、役者の名前や演じる役は、いっさい書かれていないのだが……。《や