記者会見する中国外務省の郭嘉昆副報道局長＝15日、北京（共同）【北京共同】沖縄県与那国町の上地常夫町長が小泉進次郎防衛相に同町への防空ミサイル部隊配備計画を容認する意向を伝えたことについて、中国外務省の郭嘉昆副報道局長は15日の記者会見で「非常に懸念している」と表明した。中国は日本最西端で台湾に近い同町への部隊配備計画に神経をとがらせており、郭氏は「地域の平和と安定を脅かす」と反発した。台湾統一を