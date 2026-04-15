近畿日本ツーリストは、海外教育旅行・留学・研修を専門的に支援する新組織「グローバル教育センター」を、4月に設立した。海外への修学旅行や短期研修、中長期留学、海外の大学への進学までを一体的に支援し、教育のグローバル人材育成を総合支援する組織。教育現場ではグローバル人材育成の重要性が高まる一方、海外留学や進学に関する個別相談、現地情報の収集、出願・渡航手続きなど、学校側の実務負担が大きな課題となってお