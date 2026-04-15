ニュージーランド航空は、世界初となる機内3段ベッド「エコノミースカイネスト」を、5月18日から販売する。11月から就航する、ボーイング787-9型機から設置を始める。プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスの間に睡眠ポッドを6室設置する。当初は1セッションあたり4時間で、1便あたり2回まで提供する。長距離路線を対象に提供し、料金は1セッションあたり485ニュージーランドドルから。各セッションごとに、枕やシーツ、毛