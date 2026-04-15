日本商工会議所の小林健会頭は15日の定例記者会見で、政府が検討している飲食料品の消費税減税に関し「極めて慎重に検討していただきたい」とした上で、「最初から給付付き税額控除を検討した方が良いのではないか」と主張した。消費税を減税すると、財政悪化の懸念が生じ円安や金利上昇につながりかねないと指摘。「2年間の短期間で、また税率を元に戻すのも相当な作業だ」と懸念した。中東情勢の混乱による原材料不足につ