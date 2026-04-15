ディープでレトロな飲み屋街…そんなイメージの十三に新たな魅力が加わりそうです。 大阪市淀川区にある「十三」。阪急の駅前には、昔ながらの居酒屋が立ち並ぶ大阪を代表する下町です。スナックや風俗店なども多く夜にはまばゆいネオンが輝く歓楽街。 そんな街に今週金曜日に開業するのが、最上階は39階という超高層タワーマンション「ジオタワー大阪十三」です。阪急十三駅から徒歩3分と立地は